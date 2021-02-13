شاهد عيان على حريق شقة أكتوبر: «حاولنا مساعدتهم» (فيديو)

شهدت مساكن التعاونيات في 6 أكتوبر، أمس الجمعة، تفحم جثة أب وطفليه، وإصابة رضيع والأم في حريق شقة سكنية، إثر اندلاع النيران أثناء تحضير وجبة الغداء.وقال محمد الشافعي أحد شهود العيان إن الحريق اندلع في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتسارع الأهالي في محاولة لإنقاذ الأسرة لكن عدم معرفتهم فتح الباب حال دون ذلك.وأضاف الشافعي أن سيارات الحماية المدنية وصلت بعد دقائق من إبلاغها لكنها واجهت صعوبة في فتح باب البيت، وتمكنت من السيطرة على النيران، ونقل الأم وطفلتها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.كانت شرطة مباحث 6 أكتوبر تلقت بلاغا من غرفة النجدة، باشتعال النيران داخل شقة سكنية في بمنطقة 6 أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرتها ومنع انتقالها العقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.