تجديد حبس عاطل متهم بإدارة صفحة لترويج الدعارة في الأزبكية

قرر قاضى المعارضات بنيابة الأزبكية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للترويج لأفعال منافية للآداب، كما كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، أكدت وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لأحد الأشخاص ينشر من خلالها منشورات مخلة يبدى خلالها تسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب.عقب تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم عقب استهدافه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية، حيث تبين أنه عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا بمحافظة بنى سويف.وبمواجهته اعترف المتهم بإنشاء هذه الصفة، لإدارتها في استقطاب راغبى المتعة الحرام وممارسة الأعمال المنافية للآداب، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من منطقة الأزبكية مكانا له لمزاولة نشاطه غير المشروع.كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم، يحتوى على عدد من الرسائل والمحادثات التي تؤكد قيامه بمزاولة نشاط آثم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم.