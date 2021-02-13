جامعة أوغندية تتيح للطلاب حرية تدريب الطيور لتنشيط السياحة

أتاحت جامعة أوغندية لطلابها فرصة تدريب الطيور لتزويدهم بأفكار عملية للبدء في مشروعاتهم الخاصة وتوفير فرص عمل لهم في مجال السياحة، حيث يعد تدريب الطيور أحد العناصر الرئيسية في قطاع السياحة الأوغندي.وأوضح البروفيسور آرون ماشينجيز نائب رئيس جامعة (Uganda Christian University (UCU)) أن تدريب الطيور سيساعد على تطوير مهارات الطلاب بحرية في الجامعة وإراحتهم من عناء البحث عن وظائف، وسيساعد أيضا على تطوير المناهج الدراسية بالجامعة.وأضاف: "الجامعة بدأت التعاون مع مؤسسات بالقطاع الخاص لتطوير مهارات الطلاب وقدمت منحة بقيمة 230 مليون شلن أوغندي (الدولار يعادل 3665 شلن) لرعاية الطلاب في مجال تدريب الطيور".من جانبه، قال عميد كلية إدارة الأعمال د. مارتن لوانجا إن الجامعة تعتبر رائدة فى مجال تدريب الطيور بين كافة الجامعات الأوغندية، وأن المشروع بدأ بمشاركة مجموعة من الطلاب يتراوح عددها ما بين 30 إلى 50 طالبا، ولديهم حرية التدريب في الساعات المسائية لكي لا يتعارض التدريب مع دراساتهم.وأضاف: "الكثير من الشباب في أوغندا يعانون من البطالة، وهناك حاجة لكي يوفروا لأنفسهم فرص عمل لتحسين سبل معيشتهم ومستقبلهم".من جانبه، ذكر جوني كاماجيشا مؤسس إحدى شركات السفاري في مجال السياحة بأوغندا أن لديه أكثر من 600 طائر والعدد يتضاعف، مشيرا إلى أن الذين يتدربون في مجال تدريب الطيور لن يعانوا من البحث عن فرص عمل.