93 وفاة و7706 إصابات بكورونا في تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 93 وفاة و7706 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).وقالت الوزارة في بيان إن هذه الأعداد الجديدة ترفع إجمالي الوفيات بالجائحة إلى 27377 شخصا والإصابات بها إلى 2579896 حالة.وأضاف أن 7215 مريضا تماثلوا للشفاء اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 2468419 شخصا.وذكر أن المختبرات الطبية أجرت اليوم 123305 تحاليل للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي أجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا إلى حوالي 411ر31 مليون تحليل.