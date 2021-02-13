الاتحاد الأوروبي يدعو الصين لرفع الحظر عن قناة بي بي سي وورلد نيوز

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، الصين لإلغاء الحظر الذي فرضته على قناة "بي بي سي وورلد نيوز" التلفزيونية.ونقلت وكالة "يورونيوز" عن الاتحاد الأوروبي قوله في بيان إن تحرك بكين يقيّد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات داخل حدودها، وينتهك الدستور الصيني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.وأشار البيان أيضا إلى إعلان هونج كونج وقف بث قناة "بي بي سي وورلد نيوز وبي بي سي نيوز ويكلي".وقال البيان: إن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بشدة بحماية حرية الإعلام والتعددية، فضلًا عن حماية الحق في حرية التعبير على الإنترنت وغيره، بما في ذلك حرية اعتناق الآراء وتلقي ونقل المعلومات دون تدخل من أي نوع.ولم تعد بريطانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لكنها عضو في مجلس أوروبا الذي يشرف على اتفاقية 1989 التي تشكل رابطًا بين تراخيص البث في أوروبا.