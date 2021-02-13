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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق والأردن تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

السبت 13/فبراير/2021 - 08:57 م
وزير الصناعة والمعادن
وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيـز الخباز
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بحث وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيـز الخباز، مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وذكرت الوزارة العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت- أن اللقاء تناول بحث العديد من القضايا المُشتركة من بينها مجالات التكامل الصناعي بين العراق والأردن والمدينة الاقتصادية على الحدود بين البلدين والخطوات اللازمة لتسريع إنجازها بما يخدم مصالح البلدان وشعبيهما الشقيقيـن.

وأكـد الوزير العراقي اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، لافتًا إلى توجه وزارة الصناعة والمعادن لدعم وتشجيع القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية في شتى المجالات الصناعية.

وأشار الخباز إلى أهمية تحقيق خطوات جادة في تنفيذ المدينة الاقتصادية المُشتركة بتوجيه من قيادة البلدين والتي ستكون بادرة خير وباكورة للتعاون المُشتـرك.

مـن جانبها، أكدت وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية حرص الأردن على تطوير التعاون مع العراق في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار لتأسيس مشاريع استراتيجية تسهم في تعظيم إمكانات البلدين فضلًا عن إتاحة الفُرص للقطاع الخاص العراقي والأردنى.

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