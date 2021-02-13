478 ألفًا و135 إجمالى إصابات كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 478 ألفا و135 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت- عقب إجراء 10.958 فحص- بلغ 5 ملايين و38 ألفا و51 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8460، كما تم تسجيل 548 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 458 ألفا و504 حالات.