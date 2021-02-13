مصرع طفل صدمته سيارة نقل بالشروق

لقي طفل مصرعه اليوم بعدما صدمته سيارة نقل بالطريق الأوسطى بمدينة الشروق.وكشفت التحريات الأولية بأن الطفل ع.م كان برفقة والدته وقامت سيارة نقل محملة بأدوات بناء بصدمه توفى على إثرها في الحال.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بمصرع طفل صدمته سيارة نقل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم التحفظ على السيارة والسائق، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.