موزمبيق: مقتل عدد من القيادات الإرهابية في كابو ديلجادو

تمكنت قوات الدفاع والأمن في موزمبيق من تصفية ستة من قيادات الجماعات الإرهابية الناشطة في إقليم كابو ديلجادو شمالي البلاد.وكانت القوات تلاحق الإرهابيين في أوكار لهم بمقاطعتي "ماكوميا" و"مويدومبي".وأشارت تقارير صحفية محلية اليوم إلى بدء نفاد ما لدى الإرهابيين من إمدادات وتفكيك معظم قواعدهم الرئيسية بالمنطقة؛ ما دفع بعضهم إلى الفرار إلى أماكن أخرى، بينما غادر ثلاثة من صغار المجندين الإرهابيين مخابئهم في أدغال إقليم "كابو ديلجادو"، معتزمين طلب العفو الرئاسي الذي تعهد به رئيس موزمبيق لمن يترك صفوف الجماعات الإرهابية بمحض اختياره.من جهتها، ذكرت مصادر أمنية محلية أن المجندين الثلاثة لم ينضموا إلى الجماعات الإرهابية بدافع ديني أو فكري، بل جرى إغراؤهم بمبالغ مالية كبيرة.وتتفق هذه التقارير مع تصريحات أحد الفارين من معسكر إرهابيين في بلدة "موكيمبوا دا برايا" أواخر الشهر الماضي، حيث أكد لإحدى الصحف المحلية المستقلة أن مقومات البقاء في المعسكرات الإرهابية تكاد تكون منعدمة، في ظل نفاد المواد الغذائية وعدم توفر أي طعام يمكن سرقته من القرى المجاورة التي لاذ قاطنوها بالفرار من بطش الجماعات الإرهابية.