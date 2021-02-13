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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تتخطى حاجز الـ5 ملايين جرعة من لقاح كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 08:07 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم السبت، أن عدد جرعات لقاح "كوفيد- 19" التي تم تقديمها في البلاد منذ انطلاق حملة تقديم اللقاح بلغ 5 ملايين و5 آلاف و264 جرعة، لافتة إلى أن معدل توزيع اللقاح 50.61 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن ذلك نتاج جهود القطاع الصحي ووعي مجتمع دولة الإمارات بأهمية اللقاح وأنه الطريق الأمثل لاحتواء جائحة " كوفيد 19 " والمضي قدما نحو التعافي.

وذكرت الوزارة إن الوصول إلى هذا العدد يعد إنجازا يضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار سعيها المتواصل لتوفير اللقاح لكافة أفراد المجتمع.

وأضافت أن هذا الإنجاز جاء نتيجة الجهود الحثيثة للفرق الطبية التي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة التي تؤكد أن صحة المجتمع أولوية مستدامة في الخطط والبرامج الوطنية للوصول إلى مرحلة التعافي.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح "كوفيد-19" يؤكد نجاح الحملة الوطنية الشاملة التي أطلقتها الجهات الصحية من خلال توفير اللقاح في معظم المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة وذلك لضمان تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع من المواطنين والمقيمين خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة وأبطال خط الدفاع الأول، في إطار خطة متكاملة تستهدف تقديم اللقاح لجميع سكان الدولة بهدف الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

ونوهت الوزارة بالإقبال المتزايد الذي تشهده المراكز الحالية من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح ما يؤكد الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات ويعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة إضافة إلى ترسيخ ثقة المجتمع في قدرات الإمارات على حماية صحته وتعزيز روح التفاؤل وزيادة نسبة الاطمئنان بقرب مرحلة التعافي.

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