مفاجأة.. الوزراء: الإجازة سببت زيادة إصابات الطلاب بكورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، كشفت أنه تم رصد زيادة في أعداد إصابات الطلبة بكورونا في الفترة التي لم يذهبوا فيها إلى المدارس.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت زيادة في إصابات الطلاب بكورونا خلال الإجازة، بالمقارنة بالفترة التي كانوا ملتزمين فيها بالذهاب للمدارس والجامعات، وذلك وفقا للتوزيع العمري للإصابات الجديدة.



