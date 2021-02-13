4595 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، عن تسجيل 4595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة- في بيانها الذي أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم السبت- أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ719 ألف حالة، تعافي منهم 651 ألف حالة بينما هناك 60 ألفا و956 حالة نشطة.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5340 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 992 حالة خطرة و296 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.وكان وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، قد أعلن الأربعاء الماضي عن أن ثلاثة ملايين و607 آلاف و920 حالة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن في اسرائيل بينما تلقى 2 مليون و223 ألفا و906 حالات الجرعة الثانية.