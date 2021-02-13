اندلاع حريق بمدخنة مطعم سورى بوسط الإسكندرية

اندلع حريق بمدخنة مطعم سوري بشارع شامبليون وسط الإسكندرية، اليوم، وتوجه اللواء علاء يوسف رئيس الحي، وكافة الإدارات المعنية، إلى موقع الحادث لمتابعة نشوب الحريق، حيث تمت ملاحظة الحريق أثناء التوجه بحملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بشوارع الحي.وتبين بالمعاينة نشوب حريق بمدخنة المطعم، ونجح عمال المطعم في إخماده، دون حدوث إصابات، وقبل وصول الحماية المدنية التي تم إبلاغها بالفعل.ووجه رئيس الحي بسرعة مراجعة إجراءات الحماية الخاصة بالمحل وكل اشتراطات الصحة والسلامة، وكل التراخيص، منعًا لتكرار الحرائق، وحرصًا على سلامة المواطنين والعاملين بالمطعم.