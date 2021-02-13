عصر الـ«حياة كريمة».. المبادرة تصل «الوحدات الصحية»: تأهيل 1500 فى 20 محافظة

مسئولة الملف: خدمات جديدة بمعايير الجودة



وكيل «صحة المنوفية»: انتداب أطباء لمواجهة أى نقص فى «الأطقم»



مواطنون: حياتنا تغيرت.. وجميع الأدوية أصبح متوافرًا الآن



طفرة كبرى تشهدها الوحدات الصحية فى قرى ونجوع ومراكز الجمهورية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تبنت تطوير وتحديث تلك الوحدات لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تتضمن تطوير ١٥٠٠ وحدة صحية خلال العام الأول لها، على أن يتم تطوير جميع الوحدات على مستوى الجمهورية خلال ٣ سنوات. وأوضحت الوزيرة، خلال بيانها أمام مجلس النواب، أنه، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، سيتم تطوير المراكز والوحدات الصحية لتكون مطابقة لمعايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحى الشامل. وفى السطور التالية، تستعرض «الدستور» كل ما يتعلق بتطوير الوحدات الصحية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتتحدث إلى عدد من المستفيدين من تلك المبادرة حول أبرز احتياجات الوحدات الصحية.«هيئة الرعاية»: نموذج موحد للتصميمات.. وربط إلكترونى مع المستشفيات المركزيةقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بوزارة الصحة، إن قطاعات وزارة الصحة والسكان تتسابق لتنفيذ تطوير وتأهيل ١٥٠٠ وحدة صحية ومركز طبى كمرحلة أولى ضمن مبادرة «حياة كريمة»، فى ٥١ مركزًا مقسمة على ٢٠ محافظة، إضافة إلى تطوير المستشفيات العامة والمركزية التابعة لتلك القرى.وأضاف أنه على إثر ذلك شكلت وزارة الصحة والسكان لجانًا فنية لمراجعة جميع المنشآت الطبية بالقرى المستهدفة، وإعداد تقارير تتضمن الحالة الإنشائية، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لوضع النموذج الأمثل لتطويرها، من حيث رفع الكفاءة أو الإحلال والتجديد، والتوسع فى الخدمات، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لتصبح على غرار النموذج الموحد لمنظومة التأمين الصحى الجديد.وأشار إلى أن هناك نموذجًا موحدًا سيتم تطبيقه فى جميع المحافظات، من حيث الشكل أو التصميم أو التجهيز أو آلية العمل، والغرض من ذلك دخولها فى المنظومة مباشرة دون الحاجة للتطوير مرة أخرى عند التنفيذ، وكل وحدة صحية، أو مركز طبى، سيتم ربطها مع المستشفيات المركزية العامة أو المركزية القريبة لها، موضحًا أنه ستتم ميكنة هذه الوحدات والمراكز الطبية.ونوه إلى أن هناك خطة شاملة لتقديم كل الخدمات الطبية خلال فترة العمل بمشروع حياة كريمة من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية المتواجدة بالقرى المحيطة والمستشفيات التابعة لها، إضافة إلى إمداد تلك القرى بقوافل طبية ثابتة تضم مختلف التخصصات، بالتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات.واختتم «السبكى» حديثه بزف بشرى الانتهاء من تخطيط محافظات: الإسكندرية والجيزة والبحيرة والدقهلية والغربية والقليوبية ودمياط وبنى سويف والفيوم وقنا والمنوفية وكفرالشيخ، طبقًا لمتطلبات ومعايير منظومة التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى الانتهاء من تطوير وتجهيز جميع الوحدات والمراكز بمحافظات الأقصر والإسماعيلية وأسوان.قالت مريم الخطرى، مسئولة ملف الوحدات الصحية بالقرى ضمن مشروع تطوير الريف المصرى، إنه سيتم توفير عدد من الخدمات بالوحدات من بينها: الرعاية الأولية والخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة وتطعيم أساسى لطلاب المدارس.وأشارت «الخطرى» إلى أنه سيتم تقديم خدمات رعاية الأم والطفل أيضًا، مؤكدة أن جميع الوحدات ستلتزم بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة.رئيس غرفة متابعة «تطوير الريف»: كل وحدة تخدم 20 ألف نسمةكشف الدكتور محمود الديب، رئيس الغرفة المركزية لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس بتطوير الريف المصرى فى وزارة الصحة، عن بدء العمل الميدانى خلال الفترة المقبلة لتطوير الوحدات الصحية والمراكز الطبية فى قرى ٢٠ محافظة المستهدفة من المبادرة التى يستثنى منها ٣ محافظات هى: الإسماعيلية وأسوان والأقصر، لدخولها ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل.ووفقًا للتوزيع السكانى، ستخدم الوحدة الصحية ٢٠ ألف نسمة وتضم عيادة لطب الأسرة ومتابعة الحمل وأيضًا خدمة التطعيمات، أما المركز الطبى فسيخدم ٤٠ ألف نسمة وتضاف إليه ٤ عيادات متخصصة على أن تفصل بين الوحدة والوحدة أو المركز الطبى مسافة ١٠ كم.قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن الاهتمام بالوحدات الصحية فى مختلف القرى والكفور تزايد منذ بداية جائحة كورونا المستجد، لا سيما بعد تخصيص المستشفيات المركزية والجامعية للعزل الصحى، كى تستقبل المصابين، لذا كان لا بد من الارتقاء بمستواها ورفع كفاءتها. وأضاف «جودة» أن مديريات الصحة بالمحافظة اعتمدت على أكثر من منهج لتطوير الخدمات بالوحدات الصحية، منه تدوير الأطباء على بعضهم، أو انتداب أطباء لبعض الوقت من مكان لآخر، حتى لا تعانى أى من القرى نقص الأطباء، بالإضافة إلى توفير خدمات أخرى. وأشار إلى خطط تطوير الوحدات من خلال مشروع «حياة كريمة»، وتشمل المرحلة الأولى حوالى ٤٥ قرية بمركزى الشهداء وأشمون، والبداية بتزويدها بجميع مستلزمات مكافحة العدوى وتوفير أماكن لمبيت الأطباء.وذكر أن دور الوحدات الصحية الأساسى هو توفير الرعاية الأولية، لكن توسع دورها ليشمل الخدمات الوقائية والتطعيمات الأساسية، والخدمات الطبية لطلاب المدارس وتنظيم الأسرة ورعاية الأم والطفل، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة وهى ما تسعى الدولة لتعميمه فى كل القرى.بدأ المواطنون يشعرون بالفرق بعد بدء عملية تطوير الوحدات الصحية بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة، وقالوا إن الخدمات والأدوية أصبحت متوافرة، وإنه لأول مرة يجد أبناء قرية السمطا بمحافظة قنا أنفسهم غير مضطرين للسفر إلى أسيوط للغسيل الكلوى.وقال محمد الأمين، من قرية السمطا التابعة لمركز دشنا بقنا، إن المركز الطبى عانى الإهمال منذ بنائه عام ١٩٩٥، خصوصًا بعد ثورة ٢٥ يناير، لكن الحياة عادت إليه بعد دخول مبادرة حياة كريمة للمحافظة والخدمة أصبحت ممتازة.وأكد أن المستشفى به كل التخصصات، حيث أمر المحافظ بعد افتتاحه بنحو عام كامل بتحويله لوحدة صحية مع الحفاظ على جميع التخصصات الموجودة به، وتشمل ٤ حضانات للأطفال حديثى الولادة، ومركزًا للغسيل الكلوى لأول مرة، بعد أن كان المريض يضطر للانتقال إلى أسيوط على بعد ٣٥٠ كم.وأوضح أن المبادرة غيرت شكل المحافظة، وتمت الموافقة على إنشاء وحدة إسعاف ومطافئ ووحدة صحية بيطرية ومكاتب تموين وماكينات صرف نقود، لتوفير حياة تليق بالمواطنين بعد أن بدأ التغيير فى جميع القرى على مستوى المساكن ونمط الحياة.وقال محمد سعيد، أحد أهالى السمطا، إن هناك العديد من التطورات التى لحقت بالوحدات الصحية. ففى الوقت الحالى أصبحت مفيدة عن السابق، وتوافرت فيها خدمات عديدة فأصبح الأهالى يشعرون بتأثير إيجابى.ويروى «سعيد» واقعة حدثت معه، فقد عانى آلامًا شديدة بإحدى كليتيه فى منتصف الليل؛ وتم نقله للوحدة الصحية وكان يتوافر بها طبيب نوبتجى وممرضات، أجروا له الكشف والتحاليل اللازمة، وحصل على العلاج من صيدلية الوحدة بالمجان.لم يكن ذلك الموقف الوحيد معه، فقد ذهب بعد ذلك بابنه الذى أصيب أثناء لعبه بالتواء فى قدمه، فوجد خدمة طبية جيدة لم تكن متوافرة فى السابق.ومن قنا إلى أسيوط، يقول مصطفى كامل عبدالغفار، أحد أهالى قرية نزة قرار بمنفلوط، إنه أحد المستفيدين من التطورات التى لحقت بالوحدات الصحية، معبرًا عن سعادته بما رآه بها وأنها أصبحت ضمن المنظومات الصحية التى يمكن الاعتماد عليها ولم تعد مهملة.وأضاف أنه كان ينتظر مولوده الثانى، وكانت زوجته تتابع مع إخصائية النساء والتوليد بالوحدة الصحية؛ حتى تمت عملية الولادة فى الوحدة.وذكر أن زوجته منذ الولادة تتلقى الرعاية من المتخصصين فى الوحدة، للحصول على وسيلة منع الحمل المناسبة، وكذلك متابعة التطعيمات الدورية للمولود الجديد، وأنه لم يعد بحاجة إلى السفر لمسافات طويلة فى الحالات الحرجة أو اللجوء للعيادات الخاصة وتكاليفها الباهظة.