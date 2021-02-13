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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الصومالية تندد بدعوات عدم الاعتراف بحكم الرئيس فرماجو

السبت 13/فبراير/2021 - 08:01 م
فرماجو
فرماجو
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نددت الحكومة الصومالية بادعاءات بعض ممثلي أحزاب المعارضة بعدم الاعتراف بحكم الرئيس محمد عبدالله فرماجو بانتهاء ولايته الرئاسية يوم الأحد الماضي.

ووصف المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم هذه الادعاءات بأنها "غير قانونية"، مؤكدا استمرار سلطة الرئيس والبرلمان الحاليين لحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد، بحسب وسائل إعلام دولية ومحلية اليوم.

وجاء تأكيد المتحدث باسم الرئاسة الصومالية تعقيبا على تصريحات لبعض مرشحي المعارضة ورئيس ولاية "جوبالاند" أحمد مادوبي ورئيس ولاية "بونتلاند" سعيد عبدالله دني، والمحوا فيها بعدم التزامهم بالاعتراف بشرعية الرئيس الصومالي الحالي بانتهاء ولايته الرئاسية في الثامن من فبراير الجاري.

وأشار المتحدث الرئاسي إلى استعداد الحكومة إلى عقد محادثات مع مختلف تيارات المعارضة لكسر حالة الجمود السياسي بالبلاد، محذرا من محاولات خلق الفوضى وبث الخوف بين أفراد المجتمع.

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