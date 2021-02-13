القضاء الإداري يصدر حكمه بشأن عضوية «الشيوخ» لـ سامح عاشور

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المطالبة بوقف قرار تعيين سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، في مجلس الشيوخ.وقالت الدعوى إنه في أكتوبر الماضي، صدر القرار رقم 590 لسنة 2020 بتعيين عدد 100 عضو بمجلس الشيوخ، وكان من ضمن الأعضاء المعينين سامح محمد معروف عاشور، نقيب المحامين السابق، الذي يفتقد لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ، وبالتالى لا يجوز تعيينه بمجلس الشيوخ.وأضافت أن عاشور تجرأ على مخالفة القانون وعدم الانصياع لأحكامه ولم ينفذ العديد من الأحكام القضائية، وهو الساعى إلى نيل شرف تمثيل الأمة في مجلس نيابى، يعنى بمراقبة الحكومة وتقييم أدائها وأن يكون مثلًا في الالتزام بالقانون.