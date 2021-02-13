1222 إصابة جديدة بكورونا فى اليونان

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان، اليوم السبت، عن تسجيل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت المنظمة- في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 171 ألفا و466 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ريبورتر" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.كما سجلت البلاد 26 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 6 آلاف و103 حالات وفاة، وكان متوسط أعمار المتوفين 79 عاما.