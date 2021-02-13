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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غضب واسع جراء الإفراج عن 5 متهمين بمهاجمة معارض تركي بارز

السبت 13/فبراير/2021 - 09:19 م
كليتشدار أوغلو
كليتشدار أوغلو
آية حسني
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انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، ورئيسة حزب الخير المعارض، ميرال أكشينار، اليوم السبت، الحكم بإطلاق سراح 5 أشخاص هاجموا نائب رئيس حزب المستقبل، سلجوق أوزداغ.

وفقًا لما نشرته صحيفة «KRT»، انتقد أيضًا رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، إطلاق سراح 5 من المتهمين بالتعدي على أوزداغ.

وقال داود أوغلو: «لقد فسد نظام الدولة. أطلق سراح 5 مشتبه بهم حاولوا قتل سلجوق أوزداغ وسط الشارع بهدوء ليلة الجمعة! هذا هجوم ليس فقط على حزبنا ولكن على ديمقراطيتنا! أدعو أمتنا، وخاصة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، إلى التضامن».

في هذا السياق، غرد كليتشدار أوغلو: «هذا الأمر الذي يتم بموجبه عدم معاقبة الجريمة ويتم تشجيع بقايا المافيا، لا يستهدف فقط السياسيين والمنظمات المدنية، ولكنه يستهدف أيضًا كلًا من تركيا والديمقراطية. مهما كانت التكلفة ستأتي الديمقراطية إلى هذا البلد ولن تمر جريمة دون عقاب!».

وقالت أكشينار: «أولئك الذين لا يستطيعون الكلام بشكل كافٍ يلجأون إلى الإهانات، ومن لا يستطيعون تحمل تكاليف السياسة يلجأون إلى الفوضى. لكن الذين يصمتون اليوم ينسون فراسة أمتنا. عندما تحين اللحظة، بالطبع ستنتصر الديمقراطية. بالطبع ستحاسبهم إرادة الأمة».

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