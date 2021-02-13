رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية بجمارك بورسعيد

السبت 13/فبراير/2021 - 07:57 م
جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد
راندا التوني
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد برئاسة علاء السيد، وبالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية من ضبط محاولتي تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وبناءً على المعلومات الواردة للإدارة العامة لجمارك المنافذ وإدارة قسم شرطة التموين ببورسعيد ومفادها تهريب كميات كبيرة من البضائع عبر سور الحراسات ممر عزبة أبو عوف لمدينة بورسعيد، حيث تم ضبط كلا من المدعو "أ. ج. أ" والمدعو "س. أ. م".

وتم تشكيل لجنة من جمال حسني محمد مأمور الوردية ومحمد الحليلي مأمور تعريفة ومحمد الريس لفض وجرد المضبوطات، فتبين عدد 2000 زوج كوتشي رجالي وأولادي مختلف الأنواع، وعدد 6900 تي شيرت رياضي والجميع جديد صناعة الصين وغير خالص الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت القيمة الجمركية 271 ألف و335 جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 198 ألف و815 جنيه.


وكانت المحاولة الثانية بناءً علي المعلومات الواردة للإدارة العامة لجمارك المنافذ وقسم شرطة الزهور ببورسعيد بمحاولة المدعو أ. خ. م بالسيارة رقم ج ع ص 2342 تهريب كميات كبيرة من البضائع عبر سور الحراسات بمدينة بورسعيد، حيث تم ضبط السيارة وتشكيل لجنة من محمد أحمد السيد مأمور الوردية ومحمد الحليلي مأمور تعريفة وعبده عبد اللطيف لفض وجرد المضبوطات، فتبين وجود 30400 قطعة ملابس داخلية حريمي جديدة أنواع وأشكال مختلفة منشأ الصين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت القيمة الجمركية 227 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 135 ألف و292 جنيه.

وقررعلاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمي 27524 و27505 لسنة 2021 والتحفظ على المضبوطات.



موضوعات متعلقة

لجنة إدارة أزمة كورونا: مد إجازة نصف العام أسبوعًا إضافيًا

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

رئيس الوزراء: عمليات تطوير المناطق التاريخية تعتبر بمثابة تدخل جراحى

لجنة كورونا: استئناف الدراسة بعد انتهاء أسبوع الإجازة الإضافى

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

لجنة إدارة أزمة كورونا: مد إجازة نصف العام أسبوعًا إضافيًا

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

مصطفى نصر: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

قصة صورة| شويكار وفؤاد المهندس يحاوران يوسف إدريس