إحباط تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية بجمارك بورسعيد

تمكنت الإدارة العامة لجمارك المنافذ الخارجية بجمارك بورسعيد برئاسة علاء السيد، وبالتنسيق مع إدارة المنافذ الجمركية برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية من ضبط محاولتي تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.فى المحاولة الأولى وبناءً على المعلومات الواردة للإدارة العامة لجمارك المنافذ وإدارة قسم شرطة التموين ببورسعيد ومفادها تهريب كميات كبيرة من البضائع عبر سور الحراسات ممر عزبة أبو عوف لمدينة بورسعيد، حيث تم ضبط كلا من المدعو "أ. ج. أ" والمدعو "س. أ. م".وتم تشكيل لجنة من جمال حسني محمد مأمور الوردية ومحمد الحليلي مأمور تعريفة ومحمد الريس لفض وجرد المضبوطات، فتبين عدد 2000 زوج كوتشي رجالي وأولادي مختلف الأنواع، وعدد 6900 تي شيرت رياضي والجميع جديد صناعة الصين وغير خالص الضرائب والرسوم الجمركية.وبلغت القيمة الجمركية 271 ألف و335 جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 198 ألف و815 جنيه.وكانت المحاولة الثانية بناءً علي المعلومات الواردة للإدارة العامة لجمارك المنافذ وقسم شرطة الزهور ببورسعيد بمحاولة المدعو أ. خ. م بالسيارة رقم ج ع ص 2342 تهريب كميات كبيرة من البضائع عبر سور الحراسات بمدينة بورسعيد، حيث تم ضبط السيارة وتشكيل لجنة من محمد أحمد السيد مأمور الوردية ومحمد الحليلي مأمور تعريفة وعبده عبد اللطيف لفض وجرد المضبوطات، فتبين وجود 30400 قطعة ملابس داخلية حريمي جديدة أنواع وأشكال مختلفة منشأ الصين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.وبلغت القيمة الجمركية 227 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 135 ألف و292 جنيه.وقررعلاء السيد مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمي 27524 و27505 لسنة 2021 والتحفظ على المضبوطات.