معتز محمود: هدفنا زيادة قيمة الصادرات لـ100 مليار دولار سنويًا

قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها خطة لزيادة قيمة الصادرات لتصل إلى ١٠٠ مليار دولار فى السنة، ولديها خطة لتعديل قانون اتحاد الصناعات ووضع قانون موحد للصناعة، ودمج كل القوانين فى هذا المجال فى قانونين فقط.وأضاف «محمود»، فى حواره مع «الدستور»، أن اللجنة أرسلت خطابًا لوزيرة التعاون الدولى لإفادتها بحجم القروض التى تم صرفها فى ملف المصانع المتعثرة فى محاولة جديدة لإحياء هذا الملف، لافتًا إلى أن هناك خطة لإخراج مصانع «بير السلم» ونقلها للمدن الصناعية، ومنحها تسهيلات عديدة.■ بداية.. ما خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى؟- تم وضع استراتيجية للجنة وآلية لتنفيذها، وتضم تصورًا لكيفية زيادة الصادرات والوصول لرقم الـ١٠٠ مليار دولار صادرات، وتم وضع استراتيجية أخرى لزيادة وجذب رجال الأعمال المصريين للصناعات فى مصر.وتختص اللجنة بتوفير ومتابعة المواد الخام غير الموجودة فى مصر، كما ستعمل على مساعدة المصانع المتعثرة.■ ماذا فعلت اللجنة فى أزمة المصانع المتعثرة؟- أرسلت اللجنة خطابًا لوزيرة التعاون الدولى بإفادة اللجنة بإجمالى القروض التى منحتها لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة لمساعدة المصانع المتعثرة، وتنتظر الرد، وبناء عليه سترى ماذا تم فى هذه القروض وأوجه صرفها.ونحن دولة تبنى مستقبلًا لأجيال قادمة، وفكرة «عيّشنى النهارده وموّتنى بكرة» لا تصلح، نحن نبنى مصر، وتم تنفيذ شبكات وبنية تحتية خلال ٦ سنوات بـ٢ تريليون جنيه ما بين كهرباء وغاز طبيعى وشبكات الطرق وغيرها، وهو إنجاز يحسب للقيادة السياسية.■ هل أزمة الصناعة مرتبطة بالتشريعات القانونية؟- توجد فى مصر مشكلتان أساسيتان تعوقان الصناعة أو الاستثمار، الأولى متمثلة فى قوانين الصناعة، وقد طلبتُ من مكتبة المجلس القوانين التابعة للصناعة، وتبين وجود ٥٠ قانونًا، كل قانون منها تم تعديله من ٢٠ إلى ٣٠ مرة، مما أدى إلى حدوث عوار بها.وبالفعل تم إصدار قانون للصناعة سنة ١٩٢٤، عُدل سنة ٣٨ وسنة ٥٨، وهذا الأخير هو الذى انبثق منه جميع قوانين الصناعة، وهذا لن يجدى مع استراتيجية الدولة الجديدة ومع الألفية الجديدة.■ كيف عملت اللجنة على حل أزمة القوانين؟- تم تشكيل لجنة مصغرة من لجنة الصناعة، برئاسة النائب شحاتة أبوزيد أمين سر اللجنة، يتمثل دورها فى التنسيق مع وزارة الصناعة لجمع كل هذه القوانين حتى نستطيع صياغة قانون صناعة موحد أو قانونى ما يسهل على المستثمرين العمل فى بيئة مناسبة.وفى نفس الوقت، ستتم الاستعانة بقوانين الدول المتقدمة، وسيقع اختيارنا على أفضل قوانين الصناعة بها، مثل دولة المغرب المتقدمة فى مجال السيارات، ودولة الأردن المتقدمة فى الثروة المعدنية.وهناك تداخل بين الجهات الحكومية فيما يخص الصناعة. فالصناعة متداخلة مع البترول والزراعة وقطاع الأعمال والتعاون الدولى والاستثمار والتموين، ما يضطرنا لوضع استراتيجية للسوق.■ ما الآلية التى تنتهجها اللجنة لتطوير الصناعة فى مصر؟- هناك نقطة مبشرة وأساسية بالنسبة للمصانع المتعثرة، والسؤال هنا: ما الفرق بيننا والدول المتقدمة صناعيًا؟ والجواب هنا معروف، فالدول المتقدمة السياسة فيها تُخدّم على الاقتصاد.والشىء المفرح أننا نسلك هذا النهج، مثل رفع الدعم وتعويم الجنيه، وهو قرار سياسى يخدّم على الاقتصاد، كما أنها إجراءات جريئة، وهناك قانون واضح بأن أى مصنع يخسر أكثر من ٣ سنوات متتالية، ويفقد أكثر من نصف رأسماله، أمامه طريقان، إما تصفية هذا المصنع، أو ضخ مبالغ مالية، وهذا يعتبر قرارًا سياسيًا تُخدّم على الاقتصاد.وأى إصلاح اقتصادى لا بد أن يكون له ضحايا «مفيش حاجة اسمها أعمل إصلاح اقتصادى من غير ما كل طبقات الشعب تتأثر من الفقير للغنى»، وهو قرار لصالح الدولة وللتنمية الحقيقية، وهو ما لمسناه على أرض الواقع.■ ماذا عن أزمة مصانع «بير السلم» والسوق الموازية؟- من أهداف اللجنة ضم السوق الموازية للسوق الصناعية، لأن هذه الأسواق تعمل فى الظلام، وليست عليها ضرائب ولا حجوزات، كما أن ربحها أكثر من المصنع الأساسى.ونسعى لخروج هذه المصانع «بير السلم» ونقلها للمدن الصناعية، ونقدم لهذه المصانع بعد نقلها مجموعة من التسهيلات، مثلًا: الأموال القديمة لن نحاسب عليها وبناء عليه يدخل المنظومة، ونمنحه قطعة أرض يتم سداد ثمنها بالتقسيط، وبغير ذلك من الصعوبة إقناعه بالدخول فى المنظومة، وهو اقتراح منّى لحل هذه الإشكالية، إلى جانب تقديمه حوافز «كل ما يزود الإنتاج أعفيه من جزء من ضريبة المبيعات بحيث أغريه أن ينضم».■ ماذا عن أزمة اتحاد الصناعات؟- «شىء محزن، حتى اللحظة مفيش اتحاد صناعات»، كما أنه لا يوجد مجلس إدارة للاتحاد، وكان هناك قانون يساند مجلس الإدارة المنتخب، وبسبب لائحته التنفيذية لم يتمكن الاتحاد من إجراء انتخابات، لأنها صدرت بعد المدة القانونية بـ٦ أشهر، فالاتحاد الآن متوقف، والحل هنا فى تعديل القانون، ومجلس الوزراء وافق على ذلك، وهو الآن موجود بمجلس الدولة ونطالب بإصداره بأقصى سرعة حتى نتمكن من إعادة نشاط اتحاد الصناعات مرة أخرى، لأن مصالح الناس معطلة.■ ماذا قدمت اللجنة لحل أزمة تصفية مصنع الحديد والصلب؟- الموضوع ليس تصفية.. والقصة هنا مَنْ المسئول عن دمار المصنع؟ وهذا المصنع هو الوحيد الذى ينتج المادة الخام «بيليت» وتلك المادة يحتاجها الحديد، وأطالب بإنشاء مصنع آخر يضيف للناتج القومى وينتج بيليت حديد ويكون منافسًا.. وفى النهاية سننتظر رأى اللجنة سواء بالموافقة على التصفية من عدمها، وذلك بعد حضور وزير قطاع الأعمال وسماع رده، لكن قانونيًا قرار التصفية صحيح، سؤالنا هنا: لماذا وصل مصنع الحديد والصلب إلى هذه الحال؟.. ونحن فى انتظار الوزير خلال أيام للرد على هذه التساؤلات.