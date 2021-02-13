إخلاء سبيل زوج سيدة أشعلت النار في نفسها بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق؛ بعدما أشعلت النيران بجسدها، بسبب خلافات زوجية.كما طالبت تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتوفاة، لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه في وفاتها خاصة بعدما اتهمت والدتها "زوجها"، كما صرحت بدفن الجثة بعد الانتهاء من ذلك كما أمرت بإخلاء سبيل الزوج لحين ورود تقرير الطب الشرعي، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من المستشفى، تفيد استقبال "إسراء" ربة منزل في العقد الثالث من عمرها؛ مصابة بحروق متفرقة بالجسد، ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها؛ وبالانتقال والفحص وسؤال والدة المتوفاة والتي اتهمت زوج نجلتها المدعو "م أ" بالتسبب في وفاتها بسبب الخلافات الزوجية المتكررة بينهما؛ وبضبطه ومواجهته بما جاء على لسان والدة زوجته نفى ذلك جملة وتفصيلا؛ وجرى التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.