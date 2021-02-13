وصول نواب ليبيين لصبراتة لمنح الثقة للحكومة الجديدة

استقبلت بلدية صبراتة الليبية، اليوم، نوابا من المنطقة الشرقية وصلوا عبر مطار زوارة للالتحاق بجلسات مجلس النواب المزمع عقدها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.وأوضحت مصادر ليبية اليوم أن الجلسة تهدف لتوحيد المجلس والنظر في لوائحه الداخلية ورئاسته وذلك حسب موقع "فواصل" الليبي.وأوضح نواب بالمجلس أن منح الثقة للحكومة الانتقالية الجديدة قد يكون ضمن جدول الأعمال، ولكنه يتوقف على مدى توافق الأعضاء على الرئاسة والوصول لنصاب قانوني.