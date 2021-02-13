«الجدار الشفاف» جديد إيهاب بديوى عن دار إبهار للنشر

صدر للروائي والقاص إيهاب بديوي المجموعة القصصية (الجدار الشفاف) عن دار إبهار للنشر والتوزيع والتي يستهلها بإهداء خاص صدره كعتبة للولوج إلى عالم السرد مباشرة بعد 4 روايات هى (سقارة، مائة عام من الحزن، أوناس خيال الظل، وميراث النار) ومجموعتان قصصيتان (أمواج البحر الميت، وقلوب مسجونة).فعالم الغموض والإثارة التي تحفل بها قصص المجموعة السبعة عشر: (نصه (الّذي يفصِل بيْننا وبينَهم جِدار شفّاف فمن خلال تقنية الحدس والحواس في أحداث ووقائع العالم الواقعي ويرى البعد الحلمي والما وراء الواقعي وحتى رؤاه ورؤيته للعالم والوجود ومن قبل وبعد، ذاته والوجود "المتشظي كما يقول السرد المتدفق بطغيان جماليات الكتابة يرَوْننا ولا نراهُم إلاّ حين يُريدون يصبغ الكاتب ويسير عالمه، لكنّنا نَشعُر بهمِ دائمًا وتظلُّ الأساطير قائمَة حتىّ يزولَ الجِدار) واقعية قصصه، التي تنهل من عوالم واقعية حد الأسى والنزف حتى الوصول لحافة النهايات ما بين الموت والحياة، وكذلك اليقين ومخاتلاته.ويتضح من عناوين القصص أنها تغوص بنا في عالم ما وراء الطبيعة بكل تفاصيله الغامضة والتي تثير شغاف القارئ العادي والمتخصص دائمًا، كما أنها تولد شعورًا متباينًا بين الرغبة في الاكتشاف والخوف من المجهول. مع إثارة اللوعة والشجن والتشويق ويؤكد الكاتب أن بعض هذه القصص حدث بالفعل.وتقع الجدار الشفاف في 135 صفحة من القطع المتوسط، ومن أعمال الكاتب "عدس وملح وشيطان" - خلف ظلال الستائر – "غضب الملكة السَّعلاة" - محنة الموت الأولة لوحيد القرن"-، " من أسفل، إلى أعلى" -لوحة الصبر" –فاشان" –"مينا –"يوم جميل هادئ مناسب للموت" -الغائب -"تمرد" "الجني ظام".والروائي إيهاب بديوي مواليد الإسكندرية وحاصل على ليسانس آداب وبكالوريوس زراعة، ثم ماجستير ودكتوراه في إدارة الأعمال، ويعمل حاليًا استشاري إدارة الشركات والمشاريع الزراعية بوزارة الزراعة بالإسكندرية.