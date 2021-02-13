رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إعلان خطة الامتحانات غدا.. ومصادر: «لا تأجيل أو إلغاء»

السبت 13/فبراير/2021 - 08:45 م
طارق شوقى
طارق شوقى
نورهان عبدالرحمن
طباعة


يعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا، عن تفاصيل خطة إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، لسنوات النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى، وكذلك الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى وتوزيع المناهج به، بعد استقطاع جزء من أيام الدراسة فيه لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك بعد عرض الخطة كاملة على لجنة إدارة أزمة فيروس «كورونا المستجد» بمجلس الوزراء.
ورجحت مصادر مسئولة فى وزارة التربية والتعليم أن تتضمن الخطة المرتقب إعلانها، غدا، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب من الصفوف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، فور عودة الطلاب من إجازة نصف العام الدراسى، بعد 27 فبراير الجارى، وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة، بشكل يحقق التباعد بين الطلاب ويقلل الكثافات.
وفيما يخص امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد إلكترونيًا، على أن تتيحها «التربية والتعليم» للطلاب طوال اليوم، حتى يتمكنوا من أدائها فى المنزل أو المدرسة.
أما الصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى، فقد يتم اللجوء إلى بدء الفصل الدراسى الثانى مباشرة، بعد 27 فبراير الجارى، مع تقييم هؤلاء الطلاب عن الفصل الدراسى الأول، أثناء وجودهم فى المدرسة، من خلال تقييم مهارات فردية وجماعية يؤديها الطالب خلال الدراسة.
واستبعدت المصادر سيناريو تأجيل أو إلغاء الامتحانات، أو عدم عودة الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى، خاصة أن أعداد الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» انخفضت مقارنة بالأشهر الماضية، كما أن الوزارة لديها تجربة ناجحة فى عقد امتحانات الثانوية العامة، خلال فترة الموجة الأولى من الجائحة فى العام الماضى.


موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

الصحة: تطعيم الأطقم الطبية بجميع المستشفيات اعتبارًا من السبت المقبل

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

الصور

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

«التعليم العالي»: استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 27 فبراير

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

جامعة أوغندية تتيح للطلاب حرية تدريب الطيور لتنشيط السياحة

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«الجدار الشفاف» جديد إيهاب بديوى عن دار إبهار للنشر

محمد حافظ رجب.. مات وله 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

مصطفى نصر: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)