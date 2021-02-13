إعلان خطة الامتحانات غدا.. ومصادر: «لا تأجيل أو إلغاء»

يعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدا، عن تفاصيل خطة إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، لسنوات النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى، وكذلك الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى وتوزيع المناهج به، بعد استقطاع جزء من أيام الدراسة فيه لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك بعد عرض الخطة كاملة على لجنة إدارة أزمة فيروس «كورونا المستجد» بمجلس الوزراء.ورجحت مصادر مسئولة فى وزارة التربية والتعليم أن تتضمن الخطة المرتقب إعلانها، غدا، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب من الصفوف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، فور عودة الطلاب من إجازة نصف العام الدراسى، بعد 27 فبراير الجارى، وسط إجراءات احترازية وصحية مشددة، بشكل يحقق التباعد بين الطلاب ويقلل الكثافات.وفيما يخص امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى ستعقد إلكترونيًا، على أن تتيحها «التربية والتعليم» للطلاب طوال اليوم، حتى يتمكنوا من أدائها فى المنزل أو المدرسة.أما الصفوف من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى، فقد يتم اللجوء إلى بدء الفصل الدراسى الثانى مباشرة، بعد 27 فبراير الجارى، مع تقييم هؤلاء الطلاب عن الفصل الدراسى الأول، أثناء وجودهم فى المدرسة، من خلال تقييم مهارات فردية وجماعية يؤديها الطالب خلال الدراسة.واستبعدت المصادر سيناريو تأجيل أو إلغاء الامتحانات، أو عدم عودة الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى، خاصة أن أعداد الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» انخفضت مقارنة بالأشهر الماضية، كما أن الوزارة لديها تجربة ناجحة فى عقد امتحانات الثانوية العامة، خلال فترة الموجة الأولى من الجائحة فى العام الماضى.