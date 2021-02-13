البرلمان العربي يدين انفجار مقديشو

دان البرلمان العربي الانفجار الضخم الذي وقع اليوم السبت بالعاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من جراء انفجار سيارة مفخخة.ودعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إلى ضرورة مساندة جميع الجهود التي يقوم بها الصومال لمحاربة الإرهاب، واستكمال مسيرة التنمية مطالبا جميع الأطراف الصومالية للتوافق والانفتاح للتوصل إلى اتفاق يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن والتي تم الاعلان عن اجرائها خلال العام الجاري، لتعزيز الأمن والاستقرار في هذا البلد العربي الشقيق.