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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد حافظ رجب.. مات وله 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

السبت 13/فبراير/2021 - 07:39 م
محمد حافظ رجب
محمد حافظ رجب
ايهاب مصطفى
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في حوار لم ينشر أجراه عوض الله كرار مع القاص الكبير محمد حافظ رجب، حصلت الدستور على نسخة منه عن طريق الأديب السكندري الراحل عبدالله هاشم قال حافظ رجب عن طفولته:"كنا عشرة أبناء لبائع صحف في محطة الرمل اسمه حافظ رجب، الذي تدرج في العمل الحر حتى أصبح صاحب مطعم، ومات إخوتي كلهم وبقيت أنا الوحيد كان ترتيبي الثالث من بينهم، وشاء الله أن يتزوج أبي بأخرى وينجب منها أبناء آخرين.

أضاف حافظ رجب:"من محطة الرمل إلى الباب الحديد وبالعكس تمشي حركة الحياة في داخلي، مكثت بالباب الحديد الذي كان تابعًا لحي كرموز، قبل أن ينتقل لحي محرم بك، مكثت خمس سنوات ثم انتقلنا إلى غربال وهو مكان حافل بالدهشة، كان من الأماكن الغريبة المدهشة فهو حي تقطنه نسبة كبيرة من الغجر، وكانوا مسيطرين على الحي تمامًا.

وتابع "دخلت مدرسة أحمد طلعت الأولية، ومكثت بها عامًا واحدًا، ثم انتقلت غلى مدرسة الكمال الأولية، ومكثت بها عامًا واحدًا ايضًا، ثم دخلت مدرسة صلاح الدين الابتدائية، وأخذت منها الشهادة الابتدائية بصعوبة.

وواصل: "لم أكن تلميذًا مميزًا، كنت أنال الدرجات العالية في مادة الإنشاء فحسب، بعدها عمل لي والدي "بُنّيكة" أقف خلفها لبيع المحمصات، وفتح هو مطعمًا للفول والفلافل في شارع شكور بمحطة الرمل التي كانت مدرستي الحقيقية.

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