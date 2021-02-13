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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق ينفي طلب مساعدة طبية من الولايات المتحدة لمواجهة كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 07:39 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
أ ش أ
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نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، نبأ طلب مساعدة طبية من الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- "إن الأنباء التي تحدثت عن طلب العراق مساعدة طبية من الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة كورونا، غير صحيحة".

وأضاف أن العراق لديه اتفاقية واضحة من خلال الحكومة العراقية وبحسب القنوات الرسمية، والكميات التي سيتسلمها العراق هي مقابل مبالغ مالية، مؤكدًا أن أي توريد للقاحات يتم وفق سياقات عمل معروفة ومحددة ومعلنة للرأي العام.

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