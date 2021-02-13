غدًا.. مؤتمر لوزير التعليم لكشف تفاصيل عودة الدراسة





كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل انعقاد مؤتمر التعليم المقرر له- غدًا الأحد- الذي يتناول تفاصيل الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك آلية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.قال الوزير، لـ«الدستور»، إنه لم تتم دعوة أحد للمؤتمر الصحفي، على أن يتم عرضه على شاشة التليفزيون المصري وخلال نشرات الأخبار على مدار الساعة.أضاف أن هناك بيانا صحفيا سيصدر مع شرح مفصّل على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما تعود أولياء الأمور.