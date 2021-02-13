888 إصابة بكورونا فى كوبا

ذكرت وزارة الصحة الكوبية اليوم السبت، أنه تم تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال(24) الماضية.ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية- في نسختها الإنجليزية- عن وزارة الصحة القول إن اجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 37 ألفًا و483 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 261 حالة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة.وبلغت الحالات النشطة 4657 حالة، ويوجد 32 حالة خطرة و37 حالة حرجة بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 32 ألفًا و509 حالات.