حميد الشاعري يطرح «الحلوين بزيادة» بمشاركة چوري (فيديو)

طرح الفنان حميد الشاعري، أغنية جديدة بمناسبة احتفالات عيد الحب بعنوان "الحلوين بزيادة"، بمشاركة المطربة الشابة چوري أحدث الأصوات التي يقدمها الشاعري فى مشواره الفني الذي قدم فيه العديد من النجوم الكبار على مستوى الوطن العربي.الأغنية من كلمات أحمد حبيب، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع حميد الشاعري، والأغنية من إنتاج شركة كامب وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.جدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم مجموعة من الأصوات الشابة في وقتها أصبحت نجوما على الساحة الفنية حاليا، منها مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وغيرهم، بالإضافة لمجموعة من الشباب الجدد، منهم هيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى المصرية، جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.