مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح استدعاء الشهود في محاكمة ترامب

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، لصالح استدعاء شهود في محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب.وذكر رئيس فريق المدعين الديمقراطيين جيمي راسكين، أنه سيتم استدعاء نائبة جمهورية جايمي هيريرا بيوتلر للإدلاء بشهادتها، في محاكمة عزل الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض بالاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.وفي المقابل، دعم السيناتور الجمهوري لينزي جراهام قرار استدعاء الشهود، فيما كشف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، عن أنه سيصوت ضد إدانة ترامب.