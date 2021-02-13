الصحة: تطعيم الأطقم الطبية بجميع المستشفيات اعتبارًا من السبت المقبل

من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها، مساء اليوم،ض برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، وكذا وفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.وتطرقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إلى مستجدات موقف اللقاحات للأطقم الطبية، معلنة عن أنه سيتم اعتبارًا من السبت المقبل البدء في التطعيم بالمستشفيات أيًا كانت الجهة التابعة لها، وذلك بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصًا