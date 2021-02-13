نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

استقبلت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان عبد العليم، نقيب مهندسي أسيوط، وأمانة المهندس حمادة تغيان حسين، أمين عام النقابة الفرعية، عددًا من أسر وطلاب جامعة أسيوط.وأوضح نقيب مهندسي أسيوط أنه تم على هامش اللقاء عقد اجتماع للجنة التواصل الطلابي، والتي تعد إحدى اللجان المنبثقة من لجنة الشباب بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين النقابة وطلاب الجامعة وتقديم الدعم اللازم لهم، والذي تحرص النقابة دومًا على الوفاء به.وأكد أمين عام النقابة الفرعية أن النقابة لم ولن تدخر جهدًا في دعمها للطلاب، وإنه سيتم تنفيذ كل التوصيات والمقترحات الخاصة بالاجتماع، عقب دراستها وطرحها على مجلس الإدارة للموافقة عليها، لافتًا إلى اضطلاع النقابة بدورها وتواصلها بالنقابة العامة والنقابات الفرعية الأخرى لتسهيل أي احتياجات لازمة، مشددًا على أن التعاون بين النقابة وطلاب الجامعة سوف يتم وفق إطار وقواعد مبنية على أسُسٍ من الانضباطِ والتعاون البناء وترسخ للعلاقة الوطيدة بين النقابة وجامعة أسيوط، مشيرًا إلى أن التواصل مع الطلاب سوف يتم من خلال لجنة التواصل الطلابي برئاسة المهندس علي جلال رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط سابقًا.وعرض المهندس مصطفى مرسي تليتي، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، ورئيس لجنة الشباب بالنقابة الفرعية، خلال اللقاء لأهداف الاجتماع وتاريخ ارتباط العمل الطلابي بالنقابي، كذا الهدف من دمج طلاب الهندسة وربطهم بالنقابة قبل تخرجهم باعتبارهم مهندسي الغد، وبُناة النهضة بالمستقبل، لذا جاء تفعيل دور النقابة ترسيخًا لمبادئها ودعمًا للطلاب، منوهًا إلى أن النقابة تحرص على مواصلة دعمها، وسبق وأن قامت بدعم الفرق الطلابية المشاركة في مسابقات عالمية ودعم مشروعات وحفلات التخرج، كذا وفرت وسائل انتقال مناسبة بالمسابقات التوظيفية المختلفة والتي كان أخرها مسابقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.هذا وتناول الاجتماع آراء الحاضرين في أوجه الدعم المتطلعين لها من خلال النقابة للطلاب والتدريبات العلمية والعملية، وبروتوكولات التعاون بين النقابة والهيئات والشركات المختلفة من أجل توفير فرص عمل وتدريب متميز بتلك الشركات لإكساب المهندسين المهارات اللازمة لمواجهة سوق العمل، ومدى إمكانية توفير الدعم الفني والمالي من قبل النقابة إلى الطلاب أثناء تنفيذ المشروعات والمسابقات المختلفة.وفي نهاية اللقاء وجه "تغيان" و"تليتي" و"جلال" الشكر للأسر والطلاب، والراغبين في خلق تعاون مثمر بين النقابة وجامعة أسيوط، وجاء الاجتماع بحضور فرق أسيوط روبوتكس، وأسيوط موتور اسبورت، وأزمي، وأسرتي استيب، والجيل الهندسي، كذا عددًا من طلاب كلية الهندسة بالفرق المختلفة.