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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اللبناني يدعو إلى التجاوب المجتمعي مع تلقي اللقاح المضاد لكورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 07:27 م
ميشال عون
ميشال عون
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن شرط نجاح استراتيجية إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، يتمثل في أن يتجاوب المواطنون اللبنانيون وأن يقبلوا على تلقي اللقاح.

وقال الرئيس اللبناني- في بيان مساء اليوم عقب وصول الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر إلى بيروت- "مع وصول الدفعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، تبدأ رحلة التلقيح لمكافحة هذا الوباء، وشرط نجاحها تجاوب المواطنين في الإقبال عليها، مع الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية".

وتعاقد لبنان مع شركة فايزر الأمريكية لتوريد مليونين و100 ألف جرعة من اللقاح، فضلا عن الاتفاق مع منصة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية في سبيل توريد 2 مليون و700 ألف جرعة من اللقاحات عبر شركات عالمية متعددة منتجة للقاحات.

وحطت مساء اليوم طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط (الناقل الوطني اللبناني) في مطار رفيق الحريري ببيروت، قادمة من بلجيكا وعلى متنها الدفعة الأولى من اللقاح والتي بلغ حجمها 28 ألفا و500 جرعة تعاقد عليها لبنان بمساهمة تمويلية كبيرة من البنك الدولي تبلغ قيمتها 34 مليون دولار.

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