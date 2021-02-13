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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تؤجل مسابقات قطاع الناشئين حتى أول أبريل

السبت 13/فبراير/2021 - 07:30 م
مدبولي
مدبولي
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وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، على إرجاء المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من أبريل 2021.

ويسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية، على أن تستمر التدريبات الرياضية في الأندية، وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وكل المؤسسات الرياضية الأخرى، وذلك حرصًا على أبنائنا من الناشئين وكإجراء احترازي للحفاظ على سلامتهم، ويأتي ذلك في إطار الطلب الذي تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم به في هذا الشأن لإرجاء المسابقات.

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