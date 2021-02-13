636 ألفًا و796 إجمالى إصابات كورونا في العاصمة الهندية

أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية اليوم السبت أنه تم تسجيل ١٢٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في نيودلهي، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى ٦٣٦ ألفًا و٧٩٦ حالة.وقالت الإدارة- حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن إجمالي الوفيات في نيودلهي بلغ ١٠ آلاف و٨٨٩ حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ ٦٢٤ ألفًا و٨٦٦ شخصًا.. كما بلغ إجمالي الحالات النشطة ١٠٤١ حالة.