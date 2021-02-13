لجنة كورونا: استئناف الدراسة بعد انتهاء أسبوع الإجازة الإضافى

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عقب اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي التربية والتعليم والتعليم العالي عقب انتهاء الإجازة بعد مدها لمدة أسبوع.ومن المقرر أن يعلن كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.