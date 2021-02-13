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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

110 آلاف و513 إجمالى إصابات كورونا فى الجزائر

السبت 13/فبراير/2021 - 09:04 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت، تسجيل 210 حالات إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة في يوم واحد.

وقال فورار- في مؤتمره الصحفي اليومي- إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 110 آلاف و513 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2930 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 75 ألفا و816 حالة، بعد شفاء 188 حالة خلال يوم واحد، موضحًا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 20 مصابّا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرًا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحًا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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