13 ألفًا و308 إصابات جديدة بكورونا فى بريطانيا

سجلت المملكة المتحدة اليوم السبت، 13 ألفًا و308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 4 ملايين و27 ألفًا و106 حالات.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل 621 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 116 ألفًا و908 حالات.