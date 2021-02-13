الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من داخل المسجد الأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، 3 فلسطينيين من داخل المسجد الأقصى المبارك.وأفاد شهود عيان لوكالة "وفا" الفلسطينية، بأن شرطة الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، وقاموا بالتدقيق في هويات عدد من المواطنين واعتقلوا ثلاثة منهم، لم تعرف هويتهم حتى إعداد الخبر.