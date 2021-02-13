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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإمام الأكبر: جهود كبيرة تقودها مصر لحل القضية الفلسطينية

السبت 13/فبراير/2021 - 07:31 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
أميرة العناني
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أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالجهود المصرية الكبيرة في القضية الفلسطينية، من خلال احتضان الحوار الوطني الفلسطيني، وجمع الأشقاء الفلسطينيين، والاتفاق على إجراء انتخابات فلسطينية.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، باللغتين العربية والإنجليزية، كتب فيها: "الحوار الوطني الفلسطيني الذي تمَّ برعاية مصرية خالصة يعد خطوةً على الطريق الصحيح لتوحيد الصف ولـَمِّ الشمل الفلسطيني. جهود كبيرة تقودها مصر التي كانت ولا تزال داعمًا رئيسًا للقضية الفلسطينية، أدعو الله أن يُوفِّق الجميع لما فيه الخير لفلسطين الحبيبة".

كانت مصر قد احتضنت الأسبوع الماضي عدة اجتماعات لقادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، برعاية الرئيس السيسي، أسفرت عن التوصل إلى توافق وطنى حول موضوعات الشراكة والانتخابات بكافة مراحلها، وإصدار وثيقة البيان الختامى للحوار الوطنى باسم قادة وممثلى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية.

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