رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: الدولة لا تتأخر فى توفير فرص العمل

السبت 13/فبراير/2021 - 07:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
قال علي نور، عضو مجلس النواب، إن هناك اصرارًا كبيرًا من جانب الدولة للتصدي للبطالة وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل في مختلف المجالات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذه الإجراءات تعتبر حلًا سريعًا ومباشرًا لمساعدة الشباب والراغبين في العمل.

وأشار خلال تصريحات له اليوم، إلى أن نحو مليون فرصة عمل تم توفيرها عبر برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية، ومن خلال تمويل نحو 164 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر.

وأكد عضو مجلس النواب أن "مشروعك"، يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري، التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%، مضيفًا أن هدفه الرئيسي، تحقيق التنمية المجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر، لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وشدد على أن الدولة لم تتأخر في فتح مجالات وفرص عمل كثيرة، وفي شتى مناحي الاقتصاد طيلة السنوات الماضية، وهو ما كان له انعكاس مباشر على تراجع معدلات البطالة وانخفاض مستويات الفقر وفق مؤشرات دولية.

موضوعات متعلقة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

رئيس الوزراء: عمليات تطوير المناطق التاريخية تعتبر بمثابة تدخل جراحى

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

لجنة إدارة أزمة كورونا: مد إجازة نصف العام أسبوعًا إضافيًا

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

مصطفى نصر: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

قصة صورة| شويكار وفؤاد المهندس يحاوران يوسف إدريس