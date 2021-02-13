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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قائد عسكري أمريكي يؤكد التزام بلاده بدعم الجيش اللبناني

السبت 13/فبراير/2021 - 07:42 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكّد قائد العمليات الخاصة في القيادة الوسطى الأمريكية الأدميرال فرانك برادلي التزام بلاده بدعم الجيش اللبناني، خلال لقائه عدد من القادة العسكريين في لبنان في إطار زيارته التي بدأها أمس الجمعة.

وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بيروت، بعد ظهر اليوم السبت، إن الأدميرال فرانك برادلي زار لبنان في 12 و13 من الشهر الجاري؛ لإجراء اجتماعات مع نظرائه في الجيش اللبناني، حيث أكد مجددًا التزام الولايات المتحدة بدعم احترافية الجيش اللبناني وتقدمه.

والتقى الأدميرال برادلي بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، بالإضافة إلى مسئولين عسكريين في قوات العمليات الخاصة والقوات الجوية.

ونقل البيان عن الأدميرال برادلي قوله: "على مدى سنوات عديدة كانت لدينا علاقة قوية ودائمة مع الجيش اللبناني وقواته الخاصة"، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذه العلاقة هو أمر ضروري لتعزيز الثقة والمصداقية.

وأضاف البيان أنه "بالإضافة إلى هذه الزيارات الرفيعة المستوى التي يقوم بها كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين، تتضمن شراكة الحكومة الأمريكية مع الجيش اللبناني أيضًا تقديم هبات من المعدات والإمدادات من خلال التمويل العسكري الأجنبي".

وأشار البيان إلى أن قيمة المروحيات الثلاث التي ستشكل جزءًا حاسمًا من عمليات الجيش اللبناني الأمنية الحدودية والبرية، تقدر بأكثر من 32 مليون دولار.

وكانت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا شاركت في أواخر يناير الماضي في حفل صغير بمناسبة تقديم واشنطن هبة من ثلاث مروحيات من طراز "هيوي 2"، حيث شددت على أهمية التعاون والتنسيق المستمرين بين الولايات المتحدة ولبنان، وتحديدا في قطاع الدفاع.

وأوضح البيان أنه "منذ العام 2006، تجاوزت المساعدات التي قدمتها حكومة الولايات المتحدة إلى الجيش اللبناني ما قيمته ملياري دولار".

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