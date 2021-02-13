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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

في أسبوع.. 18 ألف شاب يتقدمون للتطوع والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

السبت 13/فبراير/2021 - 07:16 م
حياة كريمة
حياة كريمة
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عقب مرور أسبوع واحد من فتح باب المشاركة والتطوع في المشروع القومي لتنيمة الريف المصري "حياة كريمة" بلغت أعداد المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني ١٧٨٣٠ مشاركا من مختلف محافظات الجمهورية.

كانت "مؤسسة حياة كريمة" أعلنت الأسبوع الماضي للمرة الأولى عن فتح باب المشاركة من خلال صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف التخصصات والفئات الشبابية علي مستوي الجمهورية.
بلغت نسب المشاركة الكبيرة في محافظات "القاهرة، الإسكندرية، المنيا، البحيرة، أسوان، الغربية، الوادي الجديد، الشرقية".
حيث جاءت معظمها من المحافظات التي انطلقت فيها المبادرة الرئاسية في مرحلتها الأولى.
كما بلغت نسبة الذكور ٦٣٪؜ و بلغت نسبة الإناث من المشاركين ٣٧٪؜.
وحصلت الفئة العمرية من سن ٢٠ إلي سن ٣٠ عاما علي النسبة الكبرى من المشاركين في التطوع.
وشهدت أعمال التسجيل مشاركة كبيرة من طلاب الجامعات من مختلف التخصصات.
فتح باب المشاركة جاء بهدف إتاحة الفرصة للجميع علي مستوي الحمهورية حيث أن "حياة كريمة" مشروع قومي يستوعب كل من يود المشاركة الفعالة من مختلف الفئات والأعمار بهدف تحسين جودة الحياة في قري الريف المصري في كل المجالات سواء كانت اجتماعية واقتصادية وعمرانية وبيئية.

من جانبها، أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن مشاركتها في المشروع القومي من خلال برنامج تدريبي للشباب المشارك لتأهيلهم للعمل التنموي والمشاركة الفعالة.

مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية لإطلاق مشروع قومي يهدف إلى تنمية وتطوير القرى المصرية البالغ عددها 4584 قرية وتوابعها التي يبلغ عددها 30888 عزبة وكفرا ونجعا.
المشاركة والتسجيل من خلال الرابط التالي
https://www.hayakarima.com/api/register

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