مصرع لص أثناء سرقة محول كهربائي في البحيرة

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات العثور على جثة مسجل خطر في البحيرة، وتبين أنه اشترك مع آخرين فى سرقة محول كهرباء إلا أنه لقى مصرعه صعقًا بالكهرباء وتركه أصدقاؤه خشية ضبطهم.تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مركز رشيد بأمن البحيرة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة مسجل جنائي 45 سنة بدائرة المركز.وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة، إلى أنه أثناء قيام المتوفى وبصحبته 3 آخرين "عاطل وسائق وعامل" لهم معلومات جنائية بالشروع فـي سرقة محول كهربائي خاص بإحدى المزارع السمكية الكائنة بدائرة مركز إدكو.وأثناء قيامهم بقص الكابلات الخاصة بالمحول فوجئوا بحدوث شرز كهربائي شديد أدى لتناثر الأجزاء الداخلية له وحال ذلك تعرض المتوفي لصعق كهربائي أدى لسقوطه مغشيًا عليه فقاموا باصطحاب المتوفي من محل الواقعة بقصد إسعافه إلا أنه حال اكتشافهم وفاته تخلوا عنه بمكان العثور خشية ضبطهم ولاذوا بالهرب.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم – وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل الواقعة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.