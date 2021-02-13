عبدالمجيد تبون يستقبل رؤساء 3 أحزاب سياسية

استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم السبت، ثلاثة من رؤساء الأحزاب السياسية الجزائرية، غداة عودته من رحلته العلاجية بألمانيا.وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن الرئيس تبون استقبل كل من رئيس حزب حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد ورئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي.وكان الرئيس تبون قد عاد مساء أمس إلى الجزائر عقب انتهاء رحلته العلاجية بألمانيا التي بدأت في 10 يناير الماضي، حيث أجرى عملية جراحية بقدمه لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس الكورونا.يذكر أن بن قرينة وبلعيد كانا من منافسي الرئيس تبون في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2019، وفاز بها الرئيس تبون بنسبة 58.15% وحل بن قرينة ثانيًا بنسبة 17.38%، بينما جاء بلعيد في المركز الخامس بنسبة 6.66%.