مقترح برلمانى بإنشاء منصة إلكترونية للتدريب على انتخابات المحليات

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء منصة إلكترونية للتدريب على انتخابات المحليات للشباب والمرأة برعاية وإدارة مجلس النواب المصري.وأضافت "الجزار" أن المقترح يهدف إلى تدريب المواطنين الراغبين في خوض الانتخابات المحلية على اتساع أعدادهم والتي تصل للآلاف، ولضمان عدم انتقال المواطنين من محافظاتهم إلى محل التدريب في ظل جائحة كورونا.وأوضحت عضو مجلس النواب أن الطلب مرفق بمذكرة لشرح الاقتراح، مطالبة بإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى واللجنة المختصة لدراسته والتي بدورها تقوم بالطلب من رئيس المجلس لإحالته إلى الوزارات المعنية أو الجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.وأشارت النائبة في اقتراحها إلى أن أحد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهو الأستاذ محمد القاضي، قام بالفعل بإنشاء منصة إلكترونية للتدريب على انتخابات المحليات، حيث تعمل هذه المنصة على إطلاق العديد من البرامج التدريبية ذات العلاقة بالإدارة المحلية، والتي يمكن استخدامها لتدريب المواطنين الراغبين في خوض الانتخابات المحلية على اتساع أعدادهم والتي تصل للآلاف وضمان عدم انتقال المواطنين من محافظاتهم إلى محل التدريب في ظل جائحة كورونا.وأشارت إلى أن هذه المنصة تضمن استيفاء الشروط المطلوبة في المواطنين الراغبين في خوض الانتخابات المحلية من خلال وضع معايير معينة للتسجيل عليها، فضلا عن أنه يمكن استخدامها فيما بعد كأسلوب دائم ومستمر لتدريب القيادات المحلية وتنمية مهاراتهم من خلال خوضهم لمستويات متتالية من الدورات التدريبية والتي تتوافق مع ترقيهم في السلم الوظيفى المحلى.