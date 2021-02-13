فرنسا: زعيمة اليمين المتطرف لوبان قد تفوز بانتخابات الرئاسة 2022

أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، أن زعيمة المعارضة اليمينية المتطرفة مارين لوبان قد تفوز في انتخابات الرئاسة التي تشهدها فرنسا في 2022، حسبما أفادت وكالة رويترز البريطانية اليوم.وأضاف لو مير - في تصريحات لمحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية - أنه يأمل في أن يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون للفوز بفترة ثانية والمساعدة في منع حدوث ذلك، مؤكدا "نعلم جميعا أن انتخاب مارين لوبان أمر محتمل. إنه احتمال سياسي ويجب معارضة ذلك أتمنى أن يترشح إيمانويل ماكرون ويعاد انتخابه".وخسرت لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف أمام ماكرون في انتخابات 2017.وتشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستكون المنافس الرئيسي لماكرون في انتخابات العام المقبل.جدير بالذكر أن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، كشفت عن أنها لا تنوي محاربة الإسلام كدين أو عقيدة، بل تحارب التطرف الذي يمارس باسم الدين، مؤكدة سعيها للتحرك لمواجهة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي في فرنسا.وقال "لوبان"، رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المعارض، في مناظرة مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، على التليفزيون الفرنسي: "أستطيع أن أؤكد أنني لا أنوي مهاجمة الإسلام وليس لدي خطط لتضييق الخناق على معتنقيه"، مضيفة أن الإسلام "دين مثل أي دين آخر".