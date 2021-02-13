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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني

السبت 13/فبراير/2021 - 07:43 م
مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي
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سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بين قتيل وجريح، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية خلال المعارك التي شهدتها جبهات القتال بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، خلال الساعات الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله "إن أبطال الجيش والمقاومة تعاملوا مع مجاميع حوثية حاولت شن هجمات على مواقع عسكرية بصرواح، وأوقعوا غالبية العناصر المعادية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وأضاف المصدر "أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيا ودمّرت أطقما وعربات كانت في طريقها إلى جبهات صرواح".

ويخوض الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، معارك متواصلة للأسبوع الثاني على التوالي ضد الميليشيا الحوثية، في جبهات صرواح، كسروا خلالها كافة الهجمات الانتحارية التي حشدت لها العشرات من المغرر بهم، وكبّدوها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

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