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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

851 إصابة جديدة بكورونا فى الكويت

السبت 13/فبراير/2021 - 07:34 م
كورونا فى الكويت
كورونا فى الكويت
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سجلت الكويت- اليوم السبت- 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 176 ألفًا و903 حالات، في حين تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 998 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية- إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10651 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التي أُجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 9119 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص مليونا و660 ألفا و406 فحوص، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 9.1 %.

كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 717 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 165254 حالة.


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